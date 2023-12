"TO ŠTO RADI UVEK VAS TERA DA SE ZAPITATE..." Trener Denvera opsednut Jokićevom magijom

Trener Denvera, Majkl Meloun, pohvalno je govorio o Nikoli Jokiću nakon pobede nad Torontom.

Nagetsi su imali 17 poena prednosti na poluvremenu, ali je došlo do pada u nastavku. Denver nakon utakmice protiv Reptorsa imaju učinak od osam pobeda i isto toliko poraza na gostujućem terenu.

- Možda to nije bilo najbolje drugo poluvreme, ali sada smo na polovičnom učinku na strani. Naša odbrana je sada nekako efikasnija na gostovanjima. Polako se vraćamo našem stilu košarke. Ako ćete da igrate u našem timu, bolje je da očekujete pravu košarku, jer ako ste otvoreni, lopta će uvek naći put do vas. Neki od mladih momaka uče to na teži način - rekao je Meloun.

foto: Profimedia

Jokić je odigrao odličnu utakmicu i imao je nekoliko izvanrednih dodavanja, uključujući i asistenciju Aronu Gordonu iza leđa.

- Ta dodavanja koja pravi teraju vas uvek da se pitate, 'kako si video tog momka?' Neverovatno.

Još malo vremena je posvreio analizi utakmice.

- Mislim da smo im stvarno otežali posao i terali ih da gube lopte. Na početku utakmice defanzivno smo bili sjajni. To nismo preneli u drugo poluvreme i otuda je utakmica bila interesantnija nego što je trebalo da bude. To je naš izazov, igrati jednako dobro 48 minuta na oba kraja što je više moguće - zaključio je Meloun.

Kurir sport

Bonus video:

00:18 Nikola Jokić stigao na žurku