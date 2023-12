STIV KER ZBOG JOKIĆA BESNEO NA KONFERENCIJI! Brutalne PROZIVKE slavnog trenera: "Bilo je ODVRATNO!

Trener Golden Stejt Voriorsa, Stiv Ker, bio je besan zbog sudijskog kriterijuma na meču protiv Denvera.

Podsetimo, aktuelni šampion Denver u okviru božićnog NBA spektakla savladao je u svojoj "Bol areni" Golden Stejt rezultatom 120:114, a jedan od junaka trijumfa bio je srpski košarkaš Nikola Jokić.

Nikola je meč završio sa 26 poena, 14 skokova i osam asistencija. Srpski centar prilično se mučio da dođe do poena iz igre, ali je bio impresivan sa linije za slobodna bacanja. Fauliran je čak 12 puta i postavio je lični rekord po broju izvedenih i ubačenih slobodnih bacanja na jednom meču - 18/18.

Stivu Keru zaspetalo je to što su sudije tako često svirani faulovi nad Jokićem, pa je imao šta da kaže na konferenciji za medije.

"Imam problem s načinom na koji izbacujemo odbranu iz igre. Omogućavamo igračima da prevarom dođu do linije za slobodna bacanja. Da sam navijač, ne bih želeo da gledam drugo poluvreme. Bilo je odvratno. Nasamarivanje sudija da sviraju prekršaje, ali oni to moraju da rade jer su tako naučeni. U poslednjoj deceniji igrači su postali sve pametniji i pametniji. Dali smo im tu mogućnost i oni je maksimalno koriste da izlaze na liniju penala i to je odvratno gledati", rekao je Ker.

Ker smatra da sudije olako sviraju faulove.

"Kada ima fizičkog kontakta, onda je teško jer je ponekad neujednačno za jednu i drugu stranu. Koji je ton utakmice? A onda se to menja iz meča u meč. Kada su ovakve utakmice u pitanju, imate osećaj da ima fizičkog kontakta s jedne strane i sitničavih prekršaja s druge. Onda oni uđu u bonus i to menja dinamiku igre. Ne kažem da mi ne pravimo faulove, ali doslednost je ključna kako bi razumeli na koji način da igramo odbranu", dodao je proslavljeni trener.

Zanimljivo, Nikola Jokić je protiv Golden Stejta tek šesti put ove sezone imao dvocifren broj slobodnih bacanja. Iako je igrač koji trpi možda i najviše kontakta u ligi, nalazi se tek na 21. mestu po broju izvedenih penala, ima ih tek 5,9 po meču. S druge strane, centar Filadelfije Džoel Embid prosečno izvodi 11,6 slobodnih bacanja po utakmici.

Kurir sport/J.M.

00:38 Nikola Jokić lumpuje