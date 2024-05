ZA SRBIJU UVEK IGRAM KAO GLADIJATOR! REPREZENTACIJA ME ČINI SREĆNIM: Kapiten Orlova počeo sa treninzima za Olimpijske igre!

Bogdan Bogdanović jedva čeka da ponovo obuče dres Srbije i zaigra za reprezentaciju na Olimpijskim igrama u Parizu.

foto: Dado Đilas

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović okončao je sezonu u NBA ligi u plej-inu. Trenutno je u Atlanti gde je posle odmora krenuo sa invidualnim treninzima, kako bi što spremnije dočekao okupljanje reprezentativaca kod selektora Svetislava Pešića. Uskoro će uslediti i povratak u otadžbinu. Želja svih u Srbiji je da Orlovi odu kompletni u Pariz, da među putnicima bude i najbolji košarkaš na svetu i po treći put MVP NBA lige Nikola Jokić.

Bogdan Bogdanović (31) jedini je košarkaš koji je uvek bio na okupljanjima reprezentacije, bez obzira na napornu sezonu u NBA, u redovima Atlante. Samo povrede znale su da ga odvoje od srpskog nacionalnog košarkaškog tima.

- Igranje za reprezentaciju je sportski gladijatorski momenat. Prisutan sam stalno i nisam povređen. Imao sam dosta sreće da ostanem zdrav i dosta uspeha da nastavim biti motivisan, kao deo tima različitih generacija - rekao je Bogdan Bogdanović za portal Basketballsphere i nastavio:

- Mnogo više uspeha je bilo tu nego neuspeha i srećan sam, jer to traje. Kao što sam rekao pred Svetsko prvenstvo srećan sam što sam u reprezentaciji. Meni je to jedno od najlepših mesta gde može da se igra.

foto: Dado Đilas

Kapitenska traka u reprezentaciji Srbije rezervisana je za Bogdana Bogdanovića.

- Nije meni bio san da budem kapiten reprezentacije, već sam sanjao o tome da budem deo tog tima. To mi je najbolje moguće društvo. To je razlog zašto smo svi tu. Bio kapiten ili ne, meni lično je i dalje sve isto. Nikada se nismo razdvajali. Lepo je, čast i privilegija, sve ostaje isto. Drago mi je da me saigrači i dalje tretiraju kao igrača, a ne uz neki poseban odnos kao kapitena. Ne menjam, se ni ja, a lepo se osećam u tom društvu gde me i moji saigrači ne gledaju na drugačiji način.

foto: Dado Đilas

U Americi Bogdan Bogdanović marljivo radi. Želi da bude spreman za ono što njega i srpske košarkaše očekuje u Parizu, na Olimpijskim igrama.

- Treniram stalno. Za mene je najvažnije da imam kontinuitet rada, sada sam u teretani, a sledeće nedelje ulazim u salu. Počinjem da se ozbiljnije spremam. Poželeo bih svim saigračima što više zdravlja i uspeha do kraja sezone. Nadam se najiskrenije da ćemo svi da budemo prisutni na okupljanju i spremni da se pokažemo u najboljem izdanju - objasnio je Bogdan Bogdanović.

Kurir sport/Basketballsphere

