BURNA KONFERENCIJA OBRADOVIĆA, NJEGOVE REČI ODZVANJAJU: "Ali, nemoj jednom od mojih igrača da govoriš da PLAĆAMO SUDIJE"

Košarkaši Monaka pobedili su Burgu u treće meču polufinalne serije francuskog šampionata.

Nakon utakmice, veoma burnu konferenciju imao je trener Monaka, Saša Obradović.

"Moram da istaknem nešto što me zaista iritira. Posle našeg poraza u subotu nisam se bunio na desetine sudijskih grešaka tokom meča. Nisam reč rekao. Navijači to rade i nije ništa neuobičajeno. Ali smatram da je veoma nekorektno da se neko žali da je nama sve dato. Vidimo kako protivnički trener komentariše svaku sudijsku odluju, što takođe nije fer ali to se radi, stavljanje pritiska je deo našeg posla. I sam to radim", rekao je Obradović.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Navodno je trener Burga Frederik Fotu prišao Metju Strazelu i upitao ga "Plaćate i sudje?".

"Ali, nemoj jednom od mojih igrača da govoriš da plaćamo sudije! To je sramota! Moramo da poštujemo igru i sezonu: zašto bismo potcenili to što se naš tim borio kao lud da bi imao prednost domaćeg terena. Žao mi je, ali moraćeš da mi čestitaš posle svega. Protivnički trener vrlo dobro zna šta je rekao. To nije fer, zaista nije. Reći da mi plaćamo sudije… Kakva je to priča? Kakvo je to nepoštovanje?", dodao je trener Monaka.

Kurir sport