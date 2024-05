KAKAV PEH ZA PARTIZAN! Panter POVREDIO KOLENO! Kapiten crno-belih NEIZVESTAN za finale protiv Zvezde!

Košarkaši Partizana su savladali Megu rezultatom 96:68 u majstorici polufinala Košarkaške lige Srbije i idu na megdan Crvenoj zvezdi u borbi za trofej.

Rutinski su crno-beli završiliu posao, ali nije sve tako sjajno.

Naime, kapiten Kevin Panter se požalio na bol u kolenu, nije ulazio više u igru, a o ovome i kvalitetima ekipe Crvene zvezde je govorio Željko Obradović na konferenciji za medije. Novinare je zanimalo da li su Jago i Teodosić najbolji kod crveno-belih.

- Ne samo ta dva igrača, kvalitet Zvezde je nesporan. Igrači koji znaju da igraju i koji su to pokazali mnogo puta. Probaćemo da se pripremimo najbolje što možemo, da vidimo prvo u kom smo zdravstvenom stanju jer imamo mnogo problema. Panter nije igrao drugo poluvreme preventivno zbog bola u kolenu, sutra će da se pregleda pa ćemo da vidimo da li je sposoban. Pričao sam i posle druge utakmice da i Smailagić ima povredu kolena i da praktično nije ni igrao, igrao je 5 minuta. Večeras je i on pred kraj tražio izmenu, gde je osetio bol pa smo ga sačuvali tako da ima još rovitih igrača ali tako je-kako je. Izaćićemo sa kim možemo, probati da damo sve od sebe i to je to - rekao je Obradović.

