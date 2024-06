POSLE OČAJNE PARTIJE PROVOCIRAO NAVIJAČE! Irving "DOLIVA ULJE NA VATRU": Očekivao sam da će biti glasniji!

Košarkaši Dalasa doživeli su ubedljiv poraz na startu finalne serije NBA lige.

Boston je na svom terenu slavio protiv Mavsa rezultatom 107:89.

Kajri Irving bio je očajan na ovom meču. Ubacio je samo 12 poena uz jako loš šut iz igre na povratku u dvoranu u kojoj nije ispunio očekivanja. Iskusni 32-godišnji plejmejker je stigao u Boston 2017. godine iz Klivlenda, ali Seltiksi sa njim nisu uspeli da dođu do šampionske forme i trejdovali su ga dve godine kasnije u Bruklin. Od tada navijači ratuju sa njim, a sada je Irving iskoristio priliku da ih pecne.

Kada su ga pitali za atmosferu u "TD Gardenu" rekao je da je očekivao da bude bučnije!

"To je košarka na kraju krajeva. Biti u ovoj atmosferi, do sada sam navikao na to. Ranije u karijeri sam imao drugačiji odnos ovde u Bostonu. Došao sam ovde da se uklopim u grupu veterana, a sada sam ja ovde kao veteran. U prethodnih nekoliko godina sam osetio kako je ovde u plejofu, pa čak i u regularnoj sezoni. Očekivao sam da će biti malo glasnije ovde, ali očekujem istu stvar u drugoj utakmici. Probaće publika da me izbaci iz takta, kao i moje saigrače", rekao je Irving.

Nije se proslavio na prvom meču finala NBA, ali očigledno ga to nije previše potreslo. Iako je jedan pod glavnih krivaca za poraz Dalasa u prvom meču za sada je siguran da će u narednim mečevima bolje izgledati.

"Ipak energija mora da bude fokusirana na utakmicu. Mislim da sam imao mnogo otvorenih šuteva, ali su završili na obruču, otišli malo levo ili desno,. Moram da ostanem samopouzdan, ovo je najbolji deo godine u kome može da se igra, samo su dva tima ostala. Atmosfera će biti onakva kakva je, ali moj fokus je na planu igre i da uspem da budem samopouzdan", naglasio je Irving.

Kurir sport/J.M/Mondo

