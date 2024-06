DELIJE, MOŽETE DA SLAVITE! Nikola Kalinić treći put došao u Crvenu zvezdu! EMOTIVNOM OBJAVOM ozvaničen povratak

Košarkaški klub Crvena zvezda ozvaničio je povratak Nikole Kalinića na Mali Kalamegdan.

Pričalo se neko vreme o dolasku nekadašnjeg reprezentativca Srbije Zvezdu, a sada je otklonjena svaka dilema.

Kalinić u Zvezdu dolazi treći put u karijeri, ovaj put nakon dve godine igranja za Barselonu i potpisao je trogodišnji ugovor.

Prethodne sezone je na 39 utakmica Evrolige beležio 7,3 poena, 3,8 skokova i 2,4 asistencije.

Klub je na društvenim mrežama emotivnom objavom najavio povratak Kalinića.

- Nešto tražim idealne slike, kolaže i ostalo... Ovo je to, to je to. Hvala vam svima i vidimo se sledećeg puta - bila je poruka košarkaša u julu 2022. godine.

Crveno-beli su je se podsetili i uz to objavili snimak sa proslave titule i trenutak kada je Kalinić skakao i pevao u gomili navijača.

Bonus video:

04:47 Nikola Kalinić o Poljskoj i slobodnom danu