MI MOJU BABU NISMO MOGLI DA DOBIJEMO: Hrvat žestoko opleo po Dušku Ivanoviću!

Mario Kasun Bivši hrvatski košarkaš se prisedio saradnje sa nekadašnjim trenerom Crvene zvezde Duškom Ivanovićem.

Hrvat nije štedeo kritike na račun crnogosrkog stručanjaka.

"On je dobar čovek van terena. Brate, on kad dođe na teren... U vreme Barselone, njega 'prehiti'. Ja sam došao iz NBA, nikad mršaviji, nikada u boljoj formi, celo leto reprezentacija, on je meni rekao 'Ti si debeo! Moraš ići na brdo da trčiš. Svaki dan sat vremena'. Sat vremena pre svakog treninga! Svaki trening tri sata, pa onda opet tri sata... Brate, ja sam izgubio 12 kilograma u osam dana! Ja sam od one životinje pao na štapić, je*ote", prisetio se Mario Kasun u gostovanju kod Mileta Ilića.

foto: Profimedia, EPA/Enric Fontcuberta

Nastavio je priču o Ivanoviću.

"I onda je on tražio neke igre, nešto...Živeli smo sa Navarom, hoće li on pogoditi šuteve ili neće. Sve je za njega bilo rađeno! Imaš Basilea koji je jedan od najboljih šutera, imaš Jaku Lakoviča koji je jedan od boljih bekova u Evropi, imao si De la Fuentea i Markonata sa poludistance. Imao si Vaskeza i mene koji smo hapali, lupali, udarali... Imali smo ekipu, brate, da se prošetamo Evroligom. Mi nismo babu moju mogli dobiti", istakao je Hrvat, koji se već prisećao saradnje sa Ivanovićem!

Po rečima Marija Kasuna, razmišljao je da završi profesionalnu karijeru, iako je po dolasku u Barselonu imao tek 26 godina.

"Znači, ponedeljak je bio dan ubijanja. U nedelju počneš da se treseš jer znaš da je sutra ponedeljak. Četiri čunja unutra, ajmo 30 minuta trčanja u krug. I onda dok Markonato onako spor jadan zaobiđe sve, a mi trčimo milion... Dođe i kaže 'Ide samoubistvo ispod 27 sekundi'. Markonato ne može za 34 sekunde! Trčimo dok se ne sruši. Ja sam bio te godine spreman za trijatlon, a ne za košarku. Mi smo se merili svaki je*eni ponedeljak. Nismo smeli da prebacimo kilograme. To je strah! Ja sam hteo da ostavim košarku. Znači, kunem se svojim detetom. Ja sam brojao one kovanice, koliko para imam da vidim hoću li imati da pokrenem kafić, da budem konobar", ispričao je bivši košarkaš Orlanda, Barselone, Efesa i brojnih drugih timova."

