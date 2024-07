HIT! JOKIĆ ZAGRMEO NA SAIGRAČE IZ REPREZENTACIJE! Šokirao se kad je video gde su stavili njegovu sliku: Druže, pa ja ne spavam!

Košarkaška reprezentacija Srbije priprema se za Olimpijske igre u Parizu i provodi dane u Staroj Pazovi odličnom raspoloženju. Članovi nacionalnog tima su stali pred tablu sa zanimljivim, leksikonskim pitanjima i imali su zadatak da otkriju dosta toga jedni o drugima. Očekivano, Nikola Jokić je stao pred nju i dao odgovore na mnoga pitanja, mada mu nije prijalo kada su rekli da je on "najveća spavalica".

"Ko je mene izabrao da sam najveća spavalica? Druže, pa ja ne spavam!", brecnuo se Nikola na saigrače i uticao da se u to polje ipak nalepi slika Vasilija Micića. I ostali se nisu bunili kada je Bogdanović stavio baš Vasu u to polje, jer je očigledno da plejmejker Srbije voli da dobro odmori.

Ko je najveći zavodnik? Tim-menadžer Nebojša Ilić zalepio je u to polje sličicu Alekse Avramovića, koji mu je pružio ruku uz reči "Jesi ti lud, doktore?", a onda je Jokić prišao i zaletio u to polje sličicu Bogdana Bogdanovića. Drugi takođe nisu imali primedbi na to, iako Bogdanu nije bilo baš drago da se to snima. "Nemoj bre!", vikao je kapiten, ali je sličica ostala na mestu.

Ko bi mogao da se izgubi na putu do terena? Aleksa je ponovo tu stao kraj table i rekao "To sam ja, garant". Ko ima najveće šanse da zakasni na trening? Centar Srbije Dušan Ristić je bez razmišljanja tu zalepio sličicu Dejana Davidovca i rekao "Pa, to je najlakše pitanje".

Bogdan Bogdanović, kapiten reprezentacije, označio je Nikolu Jokića kao "noćnu pticu", a najviše šansi da zapeva uspred utakmice date su Vanji Marinkoviću. Dalje, kao igrača koji bi promašio reči himne saigrači su označili Uroša Plavšića, debitanta, a Filip Petrušev je reprezentativac kod koga su najveće šanse da će se uvek naći nešto slatko.

Jokić se tada još jednom vratio pred tablu i otkrio svima da je Nikola Milutinov "kralj plesnog podijuma", dok je Aleksej Pokuševski označen kao "Stend-ap komičar". Muzička zvezda reprezentacije je Ognjen Dobrić, a Vasilije Micić je dodao da najzarazniji osmeh u ekipi ima Nikola Jović.

Najveće šanse da obuje dve različite čarape saigrači su dali Marku Guduriću, Ognjen Jaramaz je proglašen za igrača sa najlepšom frizurom, a kao glavnog kuvara Filip Petrušev je "nacrtao" Aleksu Radanova.

Kurir sport / Mondo

Bonus video:

00:21 Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru