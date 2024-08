AMERIKANCI PRAVE SPECIJALNU ZAMKU ZA JOKIĆA, ALI TO GA NEĆE ZAUSTAVITI?! Bivši reprezentativac Srbije: Ne smemo im dopustiti JEDNO

Bivši košarkaški reprezentatvac Srbije, Marko Simonović, uključio se u jutarnji program Kurir televizije i govorio o svojim očekivanjima od večaršnjeg meča Orlova sa timom Amerike.

Na pitanja kako on smatra da bi selektor Pešić trebalo da postavi igru rekao je:

foto: Kurir televizija

- Nisam siguran da imam odgovor na to pitanje. Trebalo bi verovatno probati malo da se uspori tempo, da se ne dozvoli ta neka njihova igra u tranziciji, gde se oni rastrče, razlete i zaista su jako moćni u tome. Mi smo igrali takvu utakmicu s njima u grupi i bili smo zaista ravnopravni, nisam očekivao da možemo na taj način, na njihov način da odgovorimo i da igramo takvu utakmicu. Zaista je bilo lepo gledati. Mislim da bi trebali da možda malo usporimo tempo, da svedemo igru na neku poziciju 5 na 5 na pola i da smanjimo posede. Međutim, znate šta, ova igra se toliko ubrzala da nije baš ni tako lako iskontrolisati sve to, ali vidjeće.

Komentarisao je navode američkog selektora da je Nikola Jokić jedina opasnost koju Srbija ima.

foto: Printscreen/RTS1

- Jokić je naravno pokazaoo u NBA ligi da može da igra protiv svakog i da ne može niko da ga čuva. Ipak ne mogu da se složim da je to sve što mi imamo. Mi imamo mnoge kvalitete i u drugim igračima i to su i sjajni momci i sjajni karakteri. To što oni, da kažem, prozivaju samo jednog igrača da je dobar ja ne mogu da se složim sa tim i nikad se neću složiti. Mislim da imamo mnoge kvalitete,. da smo ih pokazali i da ćemo ih pokazati. Tačno je da možemo najviše da pretimo preko Jokića ali tu su i Bogdan, Vasa, Gudurić, Dobrić, Avramović i tako dalje. Igramo timsku košarku koja je jako bitna jer to je timski sport, a nije individualni pa da ističemo stalno pojedince neke. Mislim da ukoliko se budemo branili i napadali organizovano timski, mislim da možda i imamo neke šanse.

Mišljenja je da se sprema specijalna strategija za Nikolu Jokića:

- Ja verujem da će oni da spreme neki specijal posebno za Nikolu tako da i očekujem da će tu biti nekih i udvajanja i utrajanja možda i tako dalje, ali on je isuviše dobar i suviše unapred vidi igru da može to, takođe, da reši. Videćemo ali nisam siguran da će njega ostaviti jedan na jedan jer znaju da su tu inferiorni tako da ako ga ostave hvala im na to.

