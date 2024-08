ZBOG ČEGA NIKOLU JOKIĆA NIKADA NE VIĐAMO NA MORU? Njegov kum otkrio NEPOZNATE DETALJE iz privatnog života! Razlog je NEVEROVATAN!

Nikola Jokić vodio je Srbiju ka bronzanoj medalji na Olimpijskim igrama, a odmor posle turnira u Parizu neće provesti kao mnogi sportisti.

Jokić je sam po sebi drugačiji od svih, a njegov kum Nebojša Vagić svojovremeno je u razgovoru za "BSC Happy portal" otkrio kakav je u privatnom životu najbolji košarkaš planete.

foto: KK Joker

Džokeru odlazak na more tokom leta nikada nije bio u prvom planu, već on vreme provodi na drugim mestima.

- Upoznali smo se preko njegove braće, igrali smo zajedno košarku, gledao sam ga dok je odrastao. Nikola dok je u Somboru pored druženja i brige o svojim konjima, uživa u rekreativnim aktivnostima, igranje tenisa, plivanja na bazenu, pecanja, odlazi i često na vikendicu. Nas dvojica volimo da spremamo hranu u našoj domaćoj radinosti, veoma mu znači da bude okružen ljudima koje voli. Pored nas se oseća komforno isključivo na taj način. Ne voli nikakve turbulentne situacije. Obožava u slobodno vreme da ide na splavaranje, svake godine idemo zajedno na Taru. Prirodu obožava, da li kod nas na Duvanu, reka Tara ili su to planine. To su te aktivnosti koje ne preskače, ništa spektakularno. Ukratko – dobra hrana, dobri ljudi, konji - rekao je Vagić i dodao:

foto: Dado Đilas

- Za Sombor ga najviše vežu ljudi koji su ostali u tom gradu, način života. Iako dobar deo godine provodi u Americi, gde se iživi, to mu dosadi, pa voli da bude i u Somboru. Ovde je specifičan život, sve je veoma usporeno, njemu to odgovara, prijatno mu je, ima mnogo zelenila, dobra mu je hrana, majka je tu. Roditelji ga posećuju u Americi, ali su u ovom gradu na svojoj teritoriji. U Somboru smo na domaćem terenu. Retko kada se upušta u te avanture, da tablu Sombora vidi s druge strane. Nas dvojica to komentarišemo na taj način, osim ako nije u pitanju neki sportski razlog. Veoma volimo da smo u našem gradu i okolini, vikend naseljima. Uživamo u vremenu provedenom zajedno.

Kurir sport / BSC Happy portal

BONUS VIDEO:

00:44 Nikola Jokić i Đani stigli u isto vreme