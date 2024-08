SUDIJA IZ BIH, KOJI JE POKRAO SRBIJU PROTIV SAD PORUČIO: Uvek kažem, video ne laže! Potom je pomenuo JOKIĆA I BOGDANOVIĆA!

Ademir Zurapović košarkaški je sudija kojeg će srpski košarkaši pamtiti po zloj nameri i žestokoj krađi u polufinalnoj utakmici protiv SAD, na Olimpijskim igrama u Parizu.

Košarkaški sudija iz Tuzle Ademir Zurapović, koji je bio glavni sudija u spornom susretu, imao je veliki broj direktnih odluka na štetu košarkaške reprezentacije Srbije u meču protiv Amerike, baš kao i njegov kolega iz Paname Hulio Anaja.

Po povratku sa Olimpijskih igara u Parizu Ademir Zurapović dao je sledeću izjavu vezano za meč Srbije i SAD, za portal iz BiH "Raport".

- Neću da odgovaram na takve stvari, svako neka odgovara za svoje postupke. Jednostavno, neću da pričam o tome, da dolivam ulje na vatru.

Nije želeo Zurapović da komentariše video kompilaciju na kojoj se direktno vidi kako su on i njegove kolege oštetile Srbe u utakmici protiv Amerike i tako uticali na krajnji rezultat. Mnogi su na društvenim mrežama suđenje trojke iz BiH, Paname i Letonije u polufinalu OI nazvali "oružanom pljačkom protiv Srbije".

Posle nekoliko dana Ademir Zurapović govorio je o tome kakav je posao FIBA sudije i to za portal "BH basket":

- Nakon svega, kada se to stišalo i emocije se spustile, mogu reći da je bio vrhunski košarkaški turnir, najatraktivniji na OI koji je privukao najveći broj publike. Oboren je rekord iz Atlante 1996. godine po broju gledalaca. Utakmice je gledalo 1.080.000 ljudi i to je nešto vrhunsko. Ovo su bile Olimpijske igre sa najvišim brojem NBA zvezda - rekao je Zurapović.

Govorio je i o tome kako je suditi najboljim košarkašima sveta.

- Veliko je zadovoljstvo suditi svim tim velikim igračima. Kad radite sa vrhunskim igračima, sa vrhunskim ličnostima, i od Jokića, i od Bogdanovića, i od Lebrona Džejmsa, Kevina Durenta, Dejvisa, Batuma, Adetokumba... To su vrhunski sportisti, profesionalci… Ljudi koji rade svoj posao, koji razumeju te stvari. Isto tako, velika odgovornost je da iskoristite zvižduk i dunete u pištaljku. Onda morate imati odgovornost i razlog zašto… Princip modernog košarkaškog suđenja nije ono što ste dosudili, već ono što niste dosudili, da ste imali kontrolu nad utakmicom.

Zurapović je otkrio da svaki FIBA sudija ima poseban program u koji mora sam da unese vlastite greške. Nažalost, nije otkrio koliko je grešaka na štetu Srbije napravio i koliko je priznao pred supervizorom.

- Mi imamo "FIBA reports" platformu, gde ja posle utakmice moram da uradim izveštaj o sebi. Uzmem video i gledam utakmicu. Mi (sudije op.a.) posle svake utakmice imamo brifing sa instruktorom koji traje 45 minuta do sat vremena. U jednoj "formi samokontrole sebe" imamo segmentno dosuđivanje grešaka, tehničku kontrolu utakmice, mehaniku suđenja, timski rad... I sad vi napravite grešku... Morate da kliknete na jednu statusnu liniju, onda vam se otvori jedan segment... I sad vi preskočite svoju grešku. Zamislite kako će se osećati instruktor, kada niste dovoljno samokritični. Ja uvek kažem, video ne laže. I vi morate da stavite šta je bilo, a šta nije bilo dobro. Jer to instruktor gleda. Moj izveštaj sadrži deset do 12 stranica. To je nešto što ljudi ne vide i što ne znaju.

Pričao je Zurapović i o tome da li kod njega ima samokritike. Da li je bilo posle meča između Srbije i SAD... Nije odgovorio.

- Uvek sam samokritičan, od toga ne bežim. Video ne može da prevari. Tu ne možeš da kažeš, to nije moje... Samokritičnost je nešto što mora postojati kod službenog lica, trenera, igrača...

Što se tiče budućnosti Ademira Zurapovića kao sudije, ona je sledeća.

- Moja licenca važi do septembra 2025, za FIBA. Imam uslove za produžetak licence, pa ću videti. Da li će mi dozvoliti, ili ne. U oktobru počinje FIBA Liga šampiona, plus prvenstvo BiH, gde je specifično stanje što se tiče liste sudija - objasnio je Ademir Zurapović.

