"Nisam verovao da će Pešić posle Olimpijskih igara da ode. Nije obrazložio zbog čega. On je stara jugoslovenska škola, to je prava škola, to je teško nadoknaditi sem sa nekim novim koji je sve to prošao. On je košarkaška trenerska institucija i posle njega jako je teško naći adekvatnu zamenu", izjavio je Slavnić za Tanjug i dodao: