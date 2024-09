- Kada sam kao student dolazio na probu u Šarlot Hornetse, čiji je Džordan bio vlasnik, prišao mi je na prvom treningu i pitao me šta sam doručkovao. Bio sam malo zbunjen, ali sam mu rekao, a on me je pohvalio i rekao da mogu da nastavim trening. On je smatrao da je doručak najvažniji obrok i dešavalo se tada da je zbog toga vraćao sa treninga neke košarkaše, slao ih pravo u trpezariju - prisetio se Vučević.