- Pred utakmicu protiv Finiksa se osećao odlično. Bila je to čudna stvar u vezi s prethodnom večeri. Jutros mi je rekao da se oseća sjajno. Iznenada, dok se zagrevao pred utakmicu, osetio je blagu nelagodu u kolenu, nazovimo to tako. U dosta navrata je mogao da istera i odigra i mišići bi mu se opustili. Sinoć to nije bio slučaj. Do tada je bio zdrav i spreman za igru. Jutros sam ga pitao u kakvom je stanju, a oseća se kako treba - rekao je Meloun.