Novi haos u Evroligi u kratkom vremenskom razmaku, prvo je došlo do sukoba na meču Efesa i Fenerbahčea, a sada je ponovo turski tim u glavnoj ulozi na meču sa Albom u Berlinu. Ovog puta je došlo do više sukoba u istoj akciji i to kada je već sve bilo gotovo i kada se samo čekala pobeda gostiju...