Svestan je da su to sve greške koje se dešavaju. Dešavaće se i dalje. I njemu, kao i bilo kom igraču, na bilo kom mestu na planeti. To ne umanjuje loš osećaj koji je posle svega imao.

„Znate, sada sam bio u toj situaciji da uzmem poslednji šut. Ali, utakmica je mnogo više od poslednjeg šuta. Tu su i moje izgubljene lopte, odbrana… Saigrači su me ohrabrivali. Odmah posle utakmice su me podržali. Cenim to, kao i podršku trenera, ili to što je Aca ostao sa mnom ovoliko dugo posle utakmice.“