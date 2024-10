On smatra da Partizan nije smeo da izgubi meč od Virtusa i da je to učinio na jako glup način, jasno upućujući kritike crno-belima.

"Partizan je izgubio, moram da kažem, glupo. To je izraz koji se ne upotrebljava u košarci, ali baš je glupo izgubio utakmicu i to od ekipe koja je imala 0-4, a da je imala 0-5, u naše vreme se to govorilo da ih ni dizalica ne bi digla gore. Morao je da se dobije Virtus", rekao je Đurović.TV Arena Sport u emisiji "Arena Basket"