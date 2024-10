Što se same utakmice tiče, nije krenulo dobro po Denver i Bruklin je dugo vodio, a tokom prve četvrtine prednost Netsa je već bila dvocifrena (plus 13). Jokić i ekipa se nisu predavali, uspeli su da stignu do preokreta u završnici, ali je Bruklin uzvratio i ponovo poveo. Ipak, Nikola Jokić je meč uspeo da uvede u produžetak gde se videlo koji tim ima više iskustva i Denver je novom pobedom stigao do skora 2-2.