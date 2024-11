"Džonatan ne priča sa nama. Danas sam dobio nagoveštaj da je u Dubaiju i da ga je njegov agent Majk Silverman ponudio njima još prošle nedelje. Odmah sam zvao generalnog menadžera kluba iz Emirata, čoveka iz Bosne (Dejan Kamenjašević) koji je rekao da to nije istina i da oni ne žele da dovode igrača za koga ne mogu da dobiju ispisnicu (letter of clearance ). Čitao sam i izjave iz Crvene zvezde koji smatraju da je on u Dubaiju, mislim da je sve to kamuflaža sa njihove strane", kaže Janaj.