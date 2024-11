"Uvek sam želeo da završim karijeru u Partizanu, Fenerbahčeu... OK, ako dobijem te ponude, razmisliću i sve to. Sada više razmišljam da ne preteram. Sin ima šest godina, hoću i ja da igram fudbal i basket sa njim kada završim karijeru, a ne da ne mogu da stanem na nogu ili da me bole leđa. Jeste realno to, koliko ja samo znam bivših saigrača koje sve boli. Želim na vreme da stanem", rekao je Jan.