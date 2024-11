"Nadam se da to šalje dobru poruku. Neki kažu da sam svom sinu 'dozvolio' da navija za Partizan, a Zvezdaš sam. Pitaju kako sam to kao otac mogao da dozvolim? Nisam ja njemu ništa dozvolio, niti sam to uradio da bih se nekome dopao, nego sam svom sinu dao izbor da navija za klub za koji hoće, i da se s tim u vezi oseća kao želi. To je suština svega", rekao je Novak nedavno, a to je primer koji bi i drugi roditelji trebalo da slede.