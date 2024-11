U podkastu "Run it Back", Vilijams je rekao kako daje prednost Taunsu.

"Da li je KAT veštiji igrač? Apsolutno. Mislim da Jokić ima više uticaja u tome kako prilazi igri. On je pokušava da bue najbolji šuter, već da da loptu najboljem šuteru. Postavlja momke u poziciju da budu uspešni oni, a ne samo on. To ga odvaja", rekao je tada Vilijams.