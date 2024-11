Zabeležio je 30 poena, 11 skokova i 14 asistencija, ali to nije bilo dovoljno da impresionira trenera Melouna.

"Bez obzira na to protiv koga igra, bez obzira na to ko ga čuva, uvek će naći način i nikada se ne umorim od toga da gledam njegovu veličinu i koliko to konstantno radi", kaže Meloun.