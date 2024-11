Od početka sezone beleži 29,7 poena, 13,7 skokova i 11,7 asistencija po utakmici, ali to prema njegovim rečima nisu sjajne brojke.

"Nadam se da ću moći da nastavim da igram ovako. Tim me gura prvi plan i cenim sve saigrače. To što beležim ne sjajne, ali dobre brojke, ne znači da to samo ja radim. Mnogo ljudi stoji iza toga", rekao je Jokić posle pobede nad Dalasom.