Posle meča protiv Dalas Maveriksa u kom je Denver ponovo stigao do pobede u neizvesnoj završnici (122:120), trener Nagetsa Majk Meloun je upitan da li se izvinio Jokiću zbog minutaže koja je ponovo bila izuzetno velika?

- Ne, čoveče! Jeste ste mu videli platu? Daj, čoveče! Otišao sam kod njega nako poslednje utakmice, da mu objasnim što ga uvodim u 10. minutu druge četvrtine. Znam da me je pogledao i pitao me je, već? On je borac i razume sve - rekao je u šaljivom tonu Meloun, pa dodao: