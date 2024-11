Poznati srpski fudbaler Adem Ljajić zvanično je postao košarkaš Novog Pazara. Dugogodišnji reprezentativac Srbije i as Fudbalskog kluba Novi Pazar, od ove subote je i igrač istoimenog košarkaškog kluba. Na promociji u košarkaškoj hali u svom gradu, on je dobio dres sa brojem "22" i ovacije, a još nije ozvaničeno kada će odigrati i prvi košarkaški meč, mada je trener otkrio da bi to moglo da bude veoma brzo.