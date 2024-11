"To bi možda neko uradio ko se ne zove kako se ja zovem i ko nema moje iskustvo. Ja sam zadnji čovek koji će to uraditi. Hvala vam, dali ste mi ekstra motivaciju sada jer to mnogi misle. Posle deset utakmica da igramo za čast. Ovaj tim Milana je imao dan više odmora, neću da koristim kao izgovor, ali to značajno u ovakvom rasporedu. Treba sutra da dođem ovde i da razgovaram sa momcima, da ručamo i odemo u Bar. Mislite da je njima lako, i da nisu utučeni. Da treba da završimo sa Evroligom posle deset kola! Nikada nisam sumnjao u sebe, ne sumnjaju ni igrači, videćemo gde ćemo biti, ali ćemo sigurno skupo prodati kožu"