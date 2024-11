"Da, znam to je bilo ludo. Ljudi su govorili da sam lud, pričali su da sam to uradio iz raznih razloga, a sad en misle ne misle da sam lud? Zar ne? Vidiš kao to funkcioniše? Ali vraćamo se na ono što sam rekao, moraš stvarno da veruješ u ono što veruješ. Ne smeš da pustiš druge ljude da ti diktiraju stvari. Da sam pustio druge ljude da odlučuju umesto mene ne bih završio u Partizanu. Rekli bi: 'Igraj Evroligu, sada si došao sa Fajnal fora, zašto bi sada igrao Evrokup?'", rekao je Panter.