"Šutnem opet. Ozbiljno, šutnem opet. Bez da razmislim dva puta. Jer ja sam taj šut, koji god to šut bio, ja sam ga šutnuo hiljade i hiljade puta.. I sad ako sam ja promašio u bitnom, ključnom momentu, to znači da ću prestati da ga šutiram? Ne. Nastavlja dalje. To je dosta i do mentaliteta, moraš imati takav mentalitet. Da se ne bojiš neuspeha", iskren je bio Panter.