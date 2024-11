"To je lep gest od strane Crvene zvezde i naravno da ćemo i mi to uraditi kada budemo domaćini. Ide se ka tome da se normalizuju odnosi i daj Bože da to bude tako. Hvala svima koji budu došli da nas bodre. Rekli su mi takođe, nisam znao za taj gest, da je na utakmici Crvene zvezde bio minut ćutanja za našeg navijača. I to je nešto što je fantastično. Želim da zahvalim svim ljudima iz Crvene zvezde koji su to prepoznali i odlučili", poručio je Željko Obradović.