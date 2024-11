On je stradao u napadu navijača Galatasaraja neposredno pred meč Evrolige crveno-belih i turskog tima i to pošto je uboden nožem. Krenuo je Marko Ivković na utakmicu u Istanbul i nije ni slutio da će se ovaj odlazak završiti tragično. On je bio deo grupe od nekoliko stotina navijača Zvezde koji su krenuli na evroligaški meč, a uoči same utakmice napali su ih navijači Galatasaraja koji su u tom sukobu koristili i oružje.