"Sećam se našeg kapitena on je rekao možemo izgubiti od bilo koga, ali ne možemo od Partizana. Tada to nisam shvatao, ali shvatam to sada, naravno da ne želite da izgubite utakmice tokom sezone, ali to je više od samo jedne utakmice. Bilo je do toga ko je više pripremljen za tu utakmicu, ja sam baš voleo derbi, to je nešto što ne možete objasniti nekome ko nije igrač u Evropi", rekao je iskusni košarkaš u razgovoru za portal "Basketball sphere".