Međutim, domaći igrači su katastrofalno izveli loptu, ona je pala u ruke Španaca koji su uspeli da postignu koš za produžetak. No, da li je on regularan? Justa je ukrao loptu, tapnuo i šutnuo. No, svi se pitaju da li je fizički uopšte moguće sve to uraditi za 0.4 sekunde. Ili je u pitanju velika greška zapisničkog stola koji nije pustio sat na vreme.