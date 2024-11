Slušaj vest

Nikola Jokić svakodnevno pomera granice u najjačoj ligi na svetu. Nedavno su svetlost dana ugledala i predviđanja skauta sa drafta 2014. i jedno je sigurno - znali su da bi mogao da bude uspešan, ali ovaj nivo igre niko nije očekivao. Centar iz Sombora je prava atrakcija u SAD, najbolji je igrač sveta, pa je uvek zanimljiva prilča o tome kako je taj biser otkriven. A, sve se dogodilo zapravo veoma banalno.

Njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović nije ni znao kako Nikola izgleda. Čitao je te 2012. godine "Sportski žurnal" a onda je u statistici primetio da jedan deča ima odlične brojeve - i to iz kola u kolo. Bio je to znak da bi trebalo da reaguje. "Čitao sam novine i video sam da jedan momak dominira u tom takmičenju, do 18 godina, što je zaista nizak nivo. Postigao je 29 poena i imao 26 skokova, ako ne grešim. Rekao sam 'Vau' i ništa više od toga".

"Sledeće sedmice, bila je nedelja, čitao sam opet novine i pomislio: 'Hej, hajde da proverim i u ovom kolu kakav je bio'. Tada sam video da je postigao 30 poena, uz 15 skokova. To nije moj posao, već posao mojih saradnika za skaut, ali sam po prirodi radoznao, pa sam hteo da proverim tog dečka", rekao je menadžer u razgovoru sa bivšim NBA košarkašem Metom Barnsom.

Ražnatović je nastavio da se raspituje. "Pozvao sam svog skauta i pitao za njega. I bila je tišina, nismo znali za njega, što me je začudilo i bilo za mene iznenađenje godine, s obzirom na to da on zna sve klince od 10 godina. Zato sam rekao ovo: 'Očigledno je da je centar, ima 26 skokova, hajde napravi jedan telefonski poziv i da proverimo da li taj momak hvata skokove jer je stariji, jači, a igra protiv dece'".

"Pozvao me je posle tri minuta i rekao 'Ne, ne, on nije jak, veoma je raznovrstan, čak ima i malo više kilograma, ali je talentovan'. Ja sam tip koji veruje u sistem, u prognoze, u analize i ne znam zašto sam rekao 'Želim da potpišem ovog igrača'. Otišao sam u to mesto, našao porodicu igrača i pričao sa njima. Ta porodica je sjajna, veoma stabilna, staromodna srpska porodica, koja zaista veoma dobro brine o deci. Bili su veoma srećni zato što je tako velika agencija zainteresovana za klinca koji, uzgred rečeno, nikad nije bio na treningu prvog tima. I prihvatili su da pristupe agenciji, ali hteli su da mene vide", dodao je Ražnatović.

Taj uslov je menadžer sa zadovoljstvom ostvario i upoznao se sa Nikolinim najbližima.

"Dva dana kasnije su došli, razgovarali smo, stvorila se veoma dobra hemija. Posebno kada je u pitanju Strahinja, njegov stariji brat, on je bio tu. U tom momentu je bio veoma važan za tu odluku i za mnoge druge odluke. I u Srbiji mu je veoma pomogao da postane to što jeste, a bilo je veoma teško. Dakle, Nikola je došao u agenciju sa 17 i po godina. On je prvi i poslednji igrač u 27 godina dugoj istoriji naše agencije da ga niko nije gledao uživo".

Sve ostalo je istorija - Nikola Jokić je stigao u Megu, koju je vodio pokojni Dejan Milojević. Ružičasti su imali sjajan tim, Jokić je 2014. postao MVP ABA lige, a potom je draftovan kao 41. pik. Iz godine u godinu njegova igra je postajala sve zapaženija, tako je stigao i do tri titule najboljeg igrača najjače lige na svetu, a prethodne sezone je sa Nagetsima osvojio i NBA prsten. Čini se da od početka nove sezone igra još bolje, koliko god to nemoguće zvuča. Trenutno beleži 30,3 poena po meču, 13,9 skokova i 11,3 asistencija za nešto više od 38 minuta na terenu.

Njegov Denver zauzima šestu poziciju na Zapadu sa skorom 9-6, a svaka utakmica tima Majka Melouna je spektakl, zbog Nikole Jokića.