"Dejvisa dugo nisam video da je tako spreman kao što je ove godine. On je fizički napravio veliki napredak, pre je slabo trčao, slabo se kretao, ove sezone to je mnogo bolje. Znači da je Bata Zimonjić odradio sjajan posao. Pripremili su ga fizički znatno bolje i mislim da će Dejvis biti sve bolji i bolji. Suvišno je raspravljati o njegovom statusu. On može, on zna, razume igru i hrabar je", rekao je Sagadin za "Sport klub".