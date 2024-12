- Žalgiris. Prvo, nešto što je veoma lepo je to što ćemo imati priliku da vidimo našeg bivšeg igrača Alena Smailagića i naravno bivšeg trenera Partizana Andreu Trinkijerija. Kad smo kod njega, Žalgiris je baš njegov tim, kad to kažem mislim na način kako igraju, na njihovu sposobnost da se adaptiraju na svakog protivnika. Nije slučajno da su tim koji je u EL primio najmanje poena, svaki detalj u njihovoj pripremi utakmice je izuzetno važan. Treba da vodimo o ritmu utakmice, kako ćemo i na koji način da igramo. Dosta kvaliteta imaju, neke su igrače potpisali, zasluženo su tu gde jesu. Čak su neke utakmice mogli i da dobiju. Zahtevna utakmica, duplo kolo Evrolige - rekao je Obradović.

- Igra izvanredno, lider tima čim je došao. Vidi se koliko mu veruju i trener i saigrači, sve ključne lopte su u njegovim rukama i on odlučuje. Bitan je igrač, oni igraju timski i ne možemo da pričamo samo o jednom igraču. Imaju kvalitet da mogu da igraju sa četiri mala i tri visoka, neverovatno kako se adaptiraju na svakog protivnika i to je ono što je važno - dodao je Žoc.

- Ja bih da kažem još nešto, a to je da treću godinu zaredom u Evroligi i ponosni smo naravno na sve ono što se dešava, na ovaj broj navijača koji imamo, koji je ubedljivo najveći čak i na NBA timove. Ono što bi voleo da naši navijači shvate, to je da imamo cilj koji je važan, a to je da dobijemo trogodišnju licencu. U tom smislu bih molio sve da se ponašaju na pravi način, što bi značilo da ne padne nijedan paprilć na teren, neka kovanica ili ne daj Bože upaljač. Da niko ne prelazi ovu liniju terena, da se niko ne vređa, jer to su sve faktori koji utiču da li će Partizan dobiti licencu ili ne.