Željko je to oštro demantovao.

"Ja sam posle Olimpijakosa pričao da nisam deo toga. Niti pratim niti bilo šta o tome znam. Trener sam Partizana tako da pretpostavljam da bi prvi trebalo da znam da l’ sam zainteresovan za nekog ili ne. Nemam pojma ko šta priča, sada mi je smešno i prvi put to čujem. Saradnicima i prijateljima sam rekao da je to višak informacija za mene. Ne želim da slušam to, kamoli da čitam", rekao je Obradović za Sport klub.