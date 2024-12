"To sam i stvarno osetio. Ni jedan tim ne dolazi do dobrih stvari bez patnje. Verujem u to. Timovi koji pobeđuju cele sezone i ne pate, onda kada ih udare oni ne znaju kako da reaguju. A mi smo imali patnju i probleme koji su nas rano udarili, bili smo novi tim i imali smo nekoliko teških poraza. Mislim da smo iz njih naučili i rasli i počelo je dobro da se namešta", rekao je Karlik Džons.