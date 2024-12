"Sedamdesetih godina me prozivaju "Sveti Nikola", nikome to nije smetalo. Od 90-ih ne mogu da pronađem nikakav posao, 14 godina sam bez posla, što znači da je nekome to smetalo. Jako su mi zamerili što sam 1991. godine prihvatio da budem šef struke u Borcu iz Banjaluke. To mi i dan danas prigovaraju i prebacuju, a ne prebacuju to da nisu hteli da mi daju posao 14 godina", iskren je bio Plećaš.