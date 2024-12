Denver je uprkos fantastičnoj utakmici Srbina izgubio od ekipe sa najboljim učinkom ove sezone . Klivlend je stigao do 20. pobede i ostao na samo tri poraza.

"To je nešto što ćemo gledati i o čemu ćemo pričati kada završim karijeru, sada ne gledam na to. Svakako je to sjajno i jedna veoma lepa stvar", poručio je ukratko Jokić i potom govorio o meču.