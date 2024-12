"Ljudi u ligi znaju ko sam, čuvaju me dobro i defanzivci su blizu. Trener želi da šutiram čim dobijem loptu, a ja mu kažem da ne mogu uvek tako da treba da budem u dobroj poziciji za šut. Sve su to normalne stvari, svi imaju svoje uloge, svoju brzinu i treba se uhodati, a na sve to dolaze i povrede. Sada smo svi zdravi i to nam je najveća snaga" zaključio je Bogdanović.