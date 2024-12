“Džoker je najbolji igrač na svetu trenutno! Jokić je najveštiji visoki igrač svih vremena, nije najbolji, ali nikada nismo videli igrača od preko 210 centimetara koji može ovako da šutira trojke. On može još i da igra 'na postu'. On je najbolji visoki dodavač svih vremena...", kazao je Čarls Barkli u podkastu "Come and Talk 2 Me" u kome je nahvalio Jokića kako je to malo ko učinio u poslednje vreme.