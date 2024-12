Nikola Jokić jedan je od najboljih košarkaša na svetu, kako trenutno, tako i u istoriji, a iz dana u dan to dokazuje svojim bravurama na terenu. Novinar Majk Singer je u svojoj knjizi o Jokiću "Why so serious" ("Zašto tako ozbiljno") izneo niz zanimljivih i nepoznatih anegdota o srpskom košarkašu.