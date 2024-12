Real je prie šest dana u 14. kolu izgubio pred svojim navijačima od turskog kluba sa 82:70, čime je nastavio seriju poraza u Evroligi, a Hrvat je dobio isključenje na oko dva minuta do kraja.

"Imate mu*a da me kaznite zbog nošenja proklete narukvice i da me izbacite, ali kada treba da sednemo i popričamo o rasporedu i tome da imamo iskusne sudije u velikim utakmicama, onda kažete da je to politika i da igrači nemaju poštovanje. Nastavite da nas 'čikate'...", napisao je Hezonja.