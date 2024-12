"Pa nije to bilo ništa strašno, ja sam na neki način i navikao na takve stvari kroz celu svoju karijeru i kad sam bio ovde i kad sam igrao za Zvezdu, ja to, maltene, slušam svaki derbi, tako da nije me nešto ni dotaklo. To su navijači, oni bodre svoj klub, dali su sve od sebe danas da bi pobedili utakmicu ali to nisu uspeli", rekao je Omić za portal "Flouter".