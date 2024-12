Vest da je čuveni letonski košarkaš Janis Tima izvršio samoubistvo u Moskvi šokirala je planetu. Tima je navodno sebi život oduzeo zbog razvoda sa pevačicom Anom Sedokovom , a posle tragedije oglasio se i njegov otac Rajtis koji je otkrio da su on i Janis imali jako loš odnos.

- Jedan od mojih prijatelja je pročitao vest o tome u sedam ujutru, ali sada se već svuda priča. Trebalo bi da budemo sigurni da je to on, a možda postoji nada da to nije tako.