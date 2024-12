Pelikansi su pred ovaj meč imali skor 5-24 i brojne povređene igrače, ali su konstantno vodili sve do poslednje četvrtine, a najveća prednost bila je plus 17 (91:74). Ipak, na krilima maestralnog Jokića Denver je stigao do izjednačenja, a u produžetku i potpunog preokreta.