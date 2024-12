Brendon Dejvis se prikrao grupi koja je po završetku treninga okružila slavljenika. Iskusni centar crno-belih je nosio tortu sa svećicama koje je Pokuševski trebao da ugasi. Kada je to i uradio, usledilo je popularno "tabanje". Saigrači su ga pošteno izudarali po glavi.

No, to nije sav stres koji je mladi košarkaš Partizana doživeo. Ubrzo je Dejvis pokušao da uvalja tortu Pokuševskom u lice, ali se to nije desilo.