- Iskreno, meni je igranje u takvima arenama inspirativno. Zbog toga igramo, zbog takve atmosfere. To treba da ti da dodatnu motivaciju. Kada igraš na gostovanju sa takvom publikom to je težak izazov. Ali cela naša sezona je jedan veliki izazov tako da za mene i tim je stvar u tome da uživamo u utakmici i publici i, naravno, da dođemo do pobede. Videćemo kako će biti, ali to nije za mene nova stvar i pokušavam da se oputim i uživam u utakmici.